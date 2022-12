Orbán Viktor: Ideje, hogy lecsapoljuk a mocsarat Brüsszelben!

– Ezt is megértük, itt vagyunk Brüsszelben, az Európai Unió csúcstalálkozóján – jelentkezett be Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán. Mint mondta, erre az uniós csúcsra rányomta a bélyegét az a tény, hogy letartóztatták az Európai Parlament baloldali alelnökét, korrupciós vádakkal. Hangsúlyozta: „Mindenki tudta, hogy Brüsszel tele van korrupciós ügyekkel, de most már olyan szintet ért el a dolog, hogy a rendőröknek is intézkedniük kellett.”

A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a korrupciós botrány megrengette az európai intézményeket, folyamatosak a házkutatások, eurómilliókat foglalnak le a rendőrök és mindenki azt találgatja, mely brüsszeli politikusok lehetnek még érintettek.

Sokak szerint a szálak a legmagasabb szintekig is elvezethetnek

– fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette: „A mai napon meghallgattuk az Európai Parlament elnökét, felszólítottuk, kezdeményeztük, hogy a brüsszeli korrupciós botrány mély és átfogó kivizsgálása történjen meg. Ideje, hogy lecsapoljuk a mocsarat itt, Brüsszelben.”

Mint ismert, Eva Kaili görög szociáldemokrata EP-képviselőt, az EP leváltott alelnökét, valamint három társát egy hete tartóztatták le a belga hatóságok egy Katarral kapcsolatos korrupciós ügyben zajló nyomozás részeként. Úgy tudni, azóta vizsgálati fogságban vannak. A belga rendőrség közleménye szerint csaknem 1,5 millió euró készpénzt foglaltak le a brüsszeli régióban házkutatások során.

