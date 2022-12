Újabb kísérlet zajlik a genderideológia törvényesítésére

Hamarosan az Európai Unió Tanácsában helyet foglaló miniszterek elé kerülhet az Európai Parlament és a Tanács nők elleni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről szóló irányelve – hívja fel a figyelmet a CitizenGO. A konzervatív érdekvédelmi szervezet szerint

ez a javaslat ugyanakkor burkolt kísérlet arra, hogy minden tagállamban törvényesítsék a genderideológia szókészletének elemeit, tehát a megfogalmazott irányelv a LMBTQ-ideológia legújabb trójai falovát jelenti Magyarország számára.

A CitizenGO petíciójában rámutat, hogy a javaslatban már az alapvető definíciókkal, így a nők elleni erőszak rendkívül tág megfogalmazásával is baj van. Ami viszont ennél is problémásabb, hogy az erőszak szempontjából fokozott kockázatnak kitett nők csoportjába sorolják a transzgender nőket, azaz a magukat nőknek gondoló férfiakat is, amely által éppen hogy veszélyeztetik az eredetileg védeni szándékozott nőket. A szervezet szerint problémát vet fel a gender alapján meghatározott online erőszak bűncselekménnyé nyilvánításának célja is. „A tagállamok biztosítják, hogy bűncselekményként büntetendő legyen a biológiai nem vagy a gender alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszítás szándékos elkövetése az ilyen uszítást tartalmazó anyagok információs és kommunikációs technológiák segítségével történő nyilvános terjesztése révén” – olvasható a javaslatban.