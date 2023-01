Ha csak nem vét óriási politikai hibát a Fidesz, nem változnak az erőviszonyok

A Fidesz domináns pozícióját egyetlen ellenzéki párt sem veszélyezteti, befagyott a pártok támogatottsága

– derült ki az IDEA Intézet 2023. január elején végzett reprezentatív közvélemény-kutatásából. Ismertették, az ellenzéki oldalon továbbra sincs érdemi szavazói mozgás, mivel a parlamenten belüli ellenzéki pártok támogatottsága stagnál, 1–1 százalékpontos változások is alig-alig rögzíthetők.

A kormánypártra a teljes, választókorú népesség 31 százaléka szavazna 2023 elején, ami megegyezik az egy hónappal korábban mért adatokkal.

A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 48 százalék, egy százalékpontos növekedést mutatva az előző hónaphoz képest. Az ellenzéki oldalon decemberhez képest elhanyagolható, érdemi preferenciaváltozást nem eredményező választói mozgások történtek.

A legnagyobb ellenzéki párt továbbra is a Demokratikus Koalíció (20 százalék), mögötte a Mi Hazánk (9 százalék) következik, majd a Momentum (6 százalék), és bejutna a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (5 százalék) is a Parlamentbe, ha most vasárnap tartanák a választásokat. Kiesne az Országgyűlésből a Jobbik (3 százalék), a Párbeszéd (3 százalék), az MSZP (2 százalék) és az LMP (1 százalék) is. Az ismeretlen preferenciájúak, tehát a bizonytalanok, a válaszukat megtagadók és a passzív állampolgárok aránya két százalékponttal növekedett (34 százalék).

Toronymagasan vezet a Fidesz a biztos pártválasztók körében

Összességében, ahogy ezt korábban már jeleztük, a Fidesz támogatottsága annyira stabil és a domináns párt társadalmi beágyazottsága annyira széles, hogy a peremszavazók őszi lecsatlakozását követően, nagy választói mozgásokra csak óriási politikai hiba, vagy katasztrofális gazdasági helyzet esetén lehet számítani. Az ellenzéki oldal ugyanis nem tudott profitálni a Fidesz 2022. őszi támogatottság-vesztésből, így a peremszavazók ismeretlen preferenciájúak közé távozása politikai értelemben nem volt kedvezőtlen a Fidesz számára – olvasható az IDEA Intézet kutatásában.

Borítókép: A Civil Összefogás Fórum–Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) által szervezett békemenet 2022. március 15-én Budapesten (Fotó: Kurucz Árpád)