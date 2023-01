Nézőpont: A Fidesz–KDNP nyerné az EP-mandátumok háromnegyedét

KÉT VÁLASZTÁS EGYSZERRE

Egy napon lehet az európai parlamenti és az önkormányzati választás 2024-től kezdve, ami akár tízmilliárd forintos megtakarítást is jelenthet. Ebben az esetben az önkormányzati választás is tavasszal lenne, de az új polgármesterek és a képviselő-testületek csak októberben lépnének hivatalba. A tervezett módosítás főpróbáját jelentette itthon az április 3-i választások lebonyolítása. Akkor nemcsak az Országgyűlés összetételéről, hanem a gyermekvédelmi népszavazás négy sorsdöntő kérdéséről is véleményt alkothattak a magyarok ugyanazon a napon. Ezenkívül Európában is bevett gyakorlat két, ugyanazon évben esedékes választás időpontját összhangba hozni, vagyis ez a megoldás az európai szokásjog részét képezi.