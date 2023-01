Nyitrai Zsolt: Hamarosan mindenki megkapja a megemelt nyugdíjat

– Jó hírrel indul az év a szépkorúaknak: hamarosan mindenki megkapja a megemelt nyugdíjat – mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban. A politikus hangsúlyozta, az Orbán Viktor vezette polgári kormány kiáll az idősek érdekeiért: eddig öt alkalommal kaptak nyugdíjprémiumot és visszakapták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat is. Hozzátette, hogy ebben az évben is folytatódik a Nők 40 program és változatlan marad a nyugdíjkorhatár is.

A nyugdíjasok ebben az évben is számíthatnak Magyarország kormányára!

– fogalmazott Nyitrai Zsolt. A videóban Hulák Zsuzsa, az Idősek Tanácsának tagja azt mondta, hogy a tervezett 5,2 százalékos nyugdíjemelés helyett annak többszörösét, 15 százalékot kapnak majd januártól nyugdíjemelésként az érintettek. Az emelés az öregségi nyugdíjak mellett a hozzátartozói nyugdíjakra is jár – jelezte. Ez azt jelenti, hogy akinek van öregségi nyugdíja és mellette például özvegyi nyugdíjban is részesül, akkor mindkét ellátásra megkapja a 15 százalékos emelést – fejtette ki Hulák Zsuzsa. Fontosnak tartotta felhívnia figyelmet arra, hogy a közeljövőben érkező 13. havi nyugdíj szintén a megemelt összegben jár. A nyugdíjasok számára megnyugtató hír, hogy a kormány ebben a helyzetben is gondol rájuk – fogalmazott az Idősek Tanácsának tagja.

