Újabb ötletbörze a fővárosban

A megvalósítással az Utcáról Lakásba! Egyesületet bízták meg (ők adták be az ötletet is), amelynek vezetője a baloldali országgyűlési képviselő, Jámbor András párja. Írtunk arról is, hogy a VI. kerület baloldali vezetése által alkalmazott Gergely Vera Legyenek közérthetőek a hivatali levelek, tájékoztatók, dokumentumok című projektje 1721 szavazattal bekerült legutóbb a tizennyolc nyertes közé. A nyelvész-aktivista kezdeményezésére így 15 millió forintból kezdődhet meg a „városházi nyelvművelés”.