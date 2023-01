Varga Judit optimista a brüsszeli pénzek kapcsán + videó

Lám-lám, mégiscsak ott van a gyermekvédelmi törvény, lám-lám, mégiscsak ott van a migráció, ami az egész Sargentini-jelentés okozója volt, hiszen a bevándorláspárti baloldali európai parlamenti többség frusztrációjában elindította ezt az egyébként azóta is csak így Európa beteg embereként haladó eljárást. Már lassan öt éve zajlik a 7-es cikkelyes eljárás. Itt is egy egészen furcsa jelenségnek lehetünk a szemtanúi, hiszen a bizottság úgy iktatja be például a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos aggályait a különböző kohéziós alapokhoz való hozzájutás feltételeként, hogy még nincs is meg a jogerős ítélet. Tehát hol van itt a jogállam meg az európai értékek?