Hamarosan magyarázkodnia kell Ursula von der Leyennek

A beszerzések körül azután robbant ki a botrány, hogy 2021 áprilisában a The New York Times amerikai napilap arról számolt be: Von der Leyen és a Pfizer igazgatója, Albert Bourla olyan sms-üzeneteket váltott egymással, amelyek elősegítették a gyógyszercéget hatalmas haszonhoz juttató vakcinabeszerzési megállapodást. Az ügy azért kapott most nagy figyelmet, mert az EP korrupciós botránya miatt egyre nagyobb átláthatóságot követelnek az uniós intézményekben.