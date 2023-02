Brenner Koloman Jaguárra cserélte a Volvót

Az egy évvel ezelőtti bevallásához képest egy 435 négyzetméteres karcagi ingatlannal növelte vagyonát Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője. A 106 négyzetméteres lakóházzal rendelkező, 2022 tavaszán vásárolt ingatlannak a politikus fele részben tulajdonosa, így Lukács László György jelenleg összesen négy ingatlanban érdekelt.

A több mint 2,6 millió forintos jövedelemben részesülő képviselő anyagi helyzete is változott. Míg egy éve kétmillió forintnyi takarékbetétben elhelyezett megtakarításról számolt be, mostanra ez a megtakarítás eltűnt. 2021 év végén 9,6 millió forint hiteltartozást is bevallott, ami májusra 27 millió forintra duzzadt. A mostani nyilatkozat szerint Lukács László Györgynek 17 milliós hitele van, valamint 8,6 milliós kölcsön is terheli, ami összesen 25,6 millió forintos tartozást jelent. A képviselő mostani nyilatkozatában feltüntetett egy 5,8 millió forintos hitelintézeti számlakövetelést is, ami korábban nem volt.

Z. Kárpát Dániel a vagyonnyilatkozata alapján továbbra sem nem rendelkezik saját ingatlannal és személyautóval. A jobbikos képviselő egy évvel ezelőtt rendelkezett azonban euró befektetési jeggyel, Prémium Magyar Állampapírral, valamint Magyar Állampapír Plusz értékpapírral is. A névérték biztosítási összeg egyszer közel 5,7 millióról, majd 4,2 millióról, végül közel kétmillióról szólt. Mindezekből jelenlegi nyilatkozatában már csak a 2,7 millió értékű Prémium Magyar Állampapírt tüntette fel. Ezenkívül nincs már nyoma annak a takarékbetétnek, mely 5,5 millió forint értékben egy éve még létezett, viszont feltűnt egy hitelintézeti számlakövetelés 4,2 millió forintról, valamint devizában, de forintértéken egy 13,37 milliós tétel is.

Brenner Koloman jobbikos képviselő továbbra is tulajdonosa két soproni ingatlannak, míg a Pest megyei Érden található, egy évvel ezelőtt még feltüntetett 763 négyzetméteres ingatlan már nem szerepel a bevallásában. Az országgyűlési képviselő kiegyenlítette 1,3 millió forintos hiteltartozását, egy jaguár XF-re cserélte S80-as Volvóját, valamint feltüntetett egy 19 millió forintos értékpapír-állományt. Brenner Koloman képviselői javadalma 2,2 millió forint havonta.

