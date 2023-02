Dollárbaloldal: Márki-Zay Péter a tényeknek és saját magának is ellentmond

A Vásárhelyi Televízió Időben című műsorában néhány napja Márki-Zay ismét felháborodott azon, hogy az ÁSZ miért vizsgálja az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM), amely egyébként 1,8 milliárd forintnak megfelelő dollárt kapott az amerikai Action for Democracy (AD) nevű NGO közvetítésével.

A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje ismét azzal próbált érvelni, hogy az ellenőrző hatóságoknak semmi közük nincs az MMM-hez, mert a mozgalom nem párt és nem rendelkezik közpénzzel. Majd kijelentette, hogy az MMM mindennel elszámolt, „minden számlát leadtunk most is az ÁSZ-nak.”

Érdemes ezzel szemben szó szerint idézni Márki-Zaynak a korábbi műsorban elhangzott mondatait, amiben még azt magyarázta, hogy nem tudnak elszámolni minden kampányköltéssel.

„A kampányidőszakot számoljuk most el, abból kértek be, az összes szerződést, az azok mögött álló, bocsánat a számlát, az azok mögött álló számlát, sőt támpéldányokat is, és hát ahol megvan (szerződések, számlák – szerk.), azokat le is adtuk […] és hát természetesen nem minden, öö, tehát nincs minden 1800 forintos számla mögött szerződés vagy támpéldány, amit tudtunk, azokat természetesen leadtuk.”

Ezzel tehát Márki-Zay Péter egyszer már beismerte, hogy a guruló dollárok elköltése még csak átlátható sem volt a kampányidőszakban, most viszont saját magát is cáfolta.