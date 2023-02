Egyszerű az oka, hogy miért van kevés 30 év alatti háziorvos

Heves vita bontakozott ki a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Facebook-bejegyzése alatt, amelyben arról írtak, hogy jelenleg öt harminc év alatti háziorvos van Magyarországon. Bár a MOK bejegyzésére reflektálók között több hangulatkeltő, az egészségügy helyzetét bíráló vélemény született, sokan azonban teljesen más megvilágításba helyezték az adatokat, kiemelve: ahhoz, hogy valaki orvos legyen, sok idő és sok tanulás kell, amit számos egyéb körülmény is befolyásolhat.

A legszerencsésebb egybeesésekkel 27 év a lehetséges alsó korhatár egy családorvosi praxisba lépéshez. Ehhez az kell, hogy a jelölt ne legyen évvesztes és hatévesen megkezdje az általános iskolát, majd elsőre felvegyék az orvosira, és ott se csússzon meg sikertelen vizsgák miatt a kényszerrendezett tárgyakból

– olvasható az egyik hozzászólásban, amelyet egy kardiológus rezidens is megerősített.

Mint írta, ha 18 évesen elsőre sikerül a felvételi, akkor is körülbelül 24-25 éves valaki, mire elvégzi az egyetemet, feltéve, ha minden sikerül és nem csúszik. A háziorvosi szakvizsga további minimum három év, így mire valaki odáig jut, hogy háziorvos legyen, már 28 éves. Ráadásul a legtöbben nem a háziorvosi praxissal kezdik, nem ezt választják karrierindító lépésnek, sokan csak később, már egy szakvizsgával a hátuk mögött vagy benne a korban lépnek be a háziorvosok közé – fejtegette a rezidens, aki – többekhez hasonlóan – megjegyezte azt is, hogy

a MOK nem a politikától független szakmai szervezet benyomását kelti, hanem egy átpolitizált, folyamatosan hisztiző drámaszakkörét.

Egy következő kommentelő szintén a MOK által közölt adatokat bírálta, mondván: a közzétett statisztika egy kicsit demagóg vagy hangulatkeltő, ugyanis

legjobb esetben 24 évesen szerez orvosi diplomát valaki, és legjobb esetben három év alatt tesz háziorvosi szakvizsgát. Tehát a 27 évnél idősebb és 30 évnél fiatalabb orvosokról beszélünk

– mutatott rá.

Borítókép: Egy szakorvosjelölt gyakorlati oktatást tart a hallgatóknak a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai II. Számú Gyermekgyógyászati Klinikáján (Fotó: MTI/Mohai Balázs)