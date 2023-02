Egymásnak feszül a DK és a Momentum

Szülési szabadságáról a Momentum válságos helyzete miatt a tervezettnél korábban tér vissza a politika frontvonalába Donáth Anna, aki pártja mai évértékelő rendezvényén nemcsak a választások óta eltelt időszakot elemzi, hanem „távlatokat is szeretne nyújtani” a következő időszakra a választóknak. Információink szerint programadó beszédén túl Donáth külön kitér majd a DK-ra, amely számos ellenzéki politikus mellett a Momentumból is átcsábított magához politikusokat. Közéjük tartozik Déri Tibor újpesti, Juhász Béla sződligeti polgármester, illetve több önkormányzati képviselő is. Donáth Anna egyébként már tavaly augusztusban meglehetősen élesen bírálta Gyurcsány Ferencék Készülünk nevű akcióját.

Ne készüljünk jövő héten kormányváltásra! Mert nem lesz. És a jövő hónapban sem. Aki ezt sugallja és erre készül, az nem őszinte az emberekkel, és hamis reményekkel hitegeti őket. De ami még ennél is rosszabb: aki politikusként arra készül és arra célozgat, hogy a kormány majd heteken vagy akár néhány hónapon belül megbukik, az az ellenzéki oldal legfontosabb munkáját akarja megspórolni

– írta közösségi oldalán Donáth, aki a később felálló Dobrev Klára-féle árnyékkormánnyal sem bánt kesztyűs kézzel. „Magyarország következő kormányában bárkinek helye lehet, aki egyetért közös céljainkkal. Így többek között például Orosz Annának vagy épp Hadházy Ákosnak is. De Magyarország következő kormánya nem ma és nem holnap fog felállni. Ezért a tagjairól sem ma fog döntés születni. A választók 5, 10 vagy akár 15 százalékának támogatása ugyanis nem elegendő ahhoz, hogy leváltsuk ezt a kormányt. Egy kisebbség – legyen az bármilyen erős, ha kisebbség – nem fog kormányt váltani” – fogalmazott Donáth Anna, akinek visszatérését minden bizonnyal árgus szemekkel figyelik majd a DK-ban.