Válságkommunikációba kezdett a Momentum

A párt elnöke szerint februártól „jelentősen visszavesznek a parlamentben”. Ők úgy látják, hogy a kétharmados többség mellett nincs értelme törvényjavaslatokat benyújtani vagy részt venni a többségi javaslatok vitájában. A szavazásokon nyomnak gombot, vagyis teljesítik a házszabályi minimumfeltételeket, a frakcióvezető is megszólal majd időnként, de nem ülnek be „statisztálni az egypárti hatalomgyakorláshoz” – erről számolt be Gelencsér Ferenc Momentum-elnök a 444.hu-nak egy múlt pénteki sajtóbeszélgetésen.

A balliberális portál beszámolója szerint a fennállása óta ilyen háttéreseményt még nem tartott a Momentum: a jelek szerint csak a számukra baráti sajtót hívták meg. A cél az lehetett, hogy fenntartsák a figyelmet a párt „húzóneve”, Donáth Anna február 4-i visszatéréséig.

Február 4-én tér majd vissza Donáth Anna egy hatásosnak szánt beszéddel, mint a Momentum húzóneve. Fotó: Teknős Miklós

A DK-t másolja a Momentum

A parlamenti munka hanyagolása nem újdonság a baloldalon. Gyurcsány Ferenc már 2016-ban bejelentette, hogy a DK akkori képviselői kivonulnak az Országgyűlésből, és inkább az emberek között politizálnak. Gyurcsányék azóta is előszeretettel használják a kivonulásformulát politikai kommunikációjukban.