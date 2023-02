Fővárosi bérelt buszok szállítják majd az utasokat Miskolcon

A Miskolc Városi Közlekedési (MVK) Zrt. azon dolgozik, hogy a drasztikus energiaárak növekedése ellenére a közösségi közlekedés továbbra is fenntartható és működőképes legyen a vármegyeszékhelyen, ezért a közlekedési vállalat az üzemeltetési szempontokat figyelembe véve az elektromos és a dízel autóbuszok közlekedtetését helyezi előtérbe a CNG üzemű járművekkel szemben

– erről tájékoztatott az internetes oldalán a közlekedési társaság. Hozzátették: az utasok így találkozhattak a megszokottnál több dízel autóbusszal az elmúlt időszakban. Rámutattak arra, hogy a tíz elektromos és a saját tulajdonú, felújított dízel autóbuszok mellett alacsonyabb üzemeltetési költségű dízel járműveket is bérel az MVK, amelyek hamarosan forgalomba is állnak. – Mivel a teljes CNG-flotta nem váltható ki teljeskörűen, természetesen – csökkentett darabszámban – a megszokott gázüzemű járművek is végzik a menetrend szerinti feladatokat. A bérelt autóbuszok között az utasok találkozhatnak budapesti „BKK kék” járművel is, illetve hamarosan a bérelt szóló típusú buszok is forgalomba állnak. A bérelt dízel autóbuszokon az MVK wifi-szolgáltatása sajnos nem lesz elérhető – hangsúlyozták.

Hollósy András, a Fidesz–KDNP miskolci frakciószóvivője emlékeztetett arra, hogy néhány évvel ezelőtt a vármegyeszékhelyen Magyarország egyik legmodernebb buszflottája működött.

– Megdöbbentő, hogy az MVK – költségtakarékosságra hivatkozva – nem saját buszokat használ, hanem máshonnan bérel járműveket. Sajnos fogalmunk sincs, hogy mennyit, mennyiért és pontosan honnan, a hírek szerint talán nemcsak a fővárosból, hanem egy másik vármegyeszékhelyről is érkeznek hozzánk járművek. Nem hiszem el, hogy máshonnan buszokat bérelni, elszállítani és karbantartani olcsóbb, mint a saját járműveket használni. Amúgy az utóbbiakat ugyanúgy karban kell tartani – fogalmazott a kormánypárti politikus. Hozzáfűzte: itt valami nem tiszta, a helyzet az, hogy a miskolci adófizetők pénzén bérelt járművekkel megint más településeket, többek között a Karácsony Gergely vezette fővárost gazdagíthatjuk.

Ez a baloldali városvezetői logika méltatlan a miskolciakhoz, és nem a városban élők érdekeit szolgálja. Ezzel az ügylettel megjelentek az országban a guruló forintok is

– tette hozzá Hollósy András.

Borítókép: Hollósy András szerint a mostani intézkedésnek megint a miskolciak látják a kárát (Forrás: Facebook/Hollósy András)