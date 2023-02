Kiderült, mikor látogat Orbán Viktor Kijevbe

„Amikor szükséges és időszerű lesz, a miniszterelnök ellátogat Kijevbe” – fogalmazott Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az ATV Híradónak azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor elfogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívását.

Amint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Orbán Viktor is részt vesz a brüsszeli EU-csúcson, amelynek három fő témája – az ukrajnai háború, az unió versenyképessége és a migráció – kulcsfontosságú Magyarország szempontjából.

A miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg néhány fotót és egy videót a találkozóról, többek között kiemelve, hogy Magyarország továbbra is humanitárius és pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának. Mint fogalmazott, támogatjuk az azonnali tűzszünetet a további áldozatok elkerülése érdekében. Korábban lapunk is írt arról, hogy a brüsszeli EU-csúcson terítéken lesz az Oroszország elleni tizedik szankciós csomag kivetése és a migráció kérdése is, amelyben mintha lassú fordulat érne az unióban. De várhatóan téma lesz az unió anyagi hozzájárulása a külső határok védelméhez, akár a kerítések építéséhez is.

A magyar miniszterelnök a görög, a horvát, a szlovén miniszterelnök, az osztrák kancellár, valamint a bolgár és a ciprusi államfő társaságában külön találkozón vett részt Brüsszelben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Orbán Viktor azután tárgyalt az ukrán elnökkel, miután Zelenszkij beszédet mondott, sajtóértesülések szerint ekkor meghívta Kijevbe.

A tárgyalásról részletek egyelőre nem láttak napvilágot, azonban Orbán Viktor úgy nyilatkozott: Magyarország továbbra is humanitárius és pénzügyi támogatást nyújt Ukrajna számára.