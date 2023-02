Kivételezhettek egy diákkal a Corvinuson

A Budapesti Corvinus Egyetem két munkatársa ellen indult etikai eljárás, mivel az egyik hallgatóval kivételeztek egy vizsgán. A közgazdasági intézet docense szerint a diák családja érdemi Mol-részesedéssel rendelkezik, és a szülők személyesen és írásban is megpróbáltak nyomást gyakorolni az egyetem vezetőinél, hogy gyerekük lehetőséget kaphasson a vizsgára – írta meg az Index.

Mint a portál jelezte, Ádám Zoltán, a Corvinus közgazdasági intézetének docense az egyetem szakszervezeti tagjainak zárt csoportjában tett közzé egy hosszú bejegyzést, amelyben azt írja, tudomásra jutott, hogy a téli vizsgaidőszakban az egyik hallgató a többiektől fizikailag elkülönítve, egy kifejezetten neki készített vizsgasor alapján tehetett (sikeres) vizsgát, miközben az illető a minden más hallgatóval szemben szigorúan érvényesített tantárgyi adatlap feltételrendszere szerint eleve nem is kaphatott volna a tárgyból elégtelennél jobb jegyet.

A bejegyzésben Ádám Zoltán arról is ír, hogy a hallgató családja „a sajtóban elérhető, nyilvános információk szerint érdemi Mol-részesedéssel rendelkezik”, és a szülők személyesen és e-mailben is megpróbáltak nyomást gyakorolni és közbenjárni az egyetem vezetőinél, hogy a gyerekük kaphasson még egy lehetőséget. Az egyetemi docens három munkatárssal szemben kezdeményezett etikai eljárást, ami két munkatárs ellen el is indult.

