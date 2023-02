Márki-Zay Péter elárulta, miről beszél majd az évértékelőjében

Megtartja évértékelő beszédét Márki-Zay Péter – derül ki a Mandinernek adott interjújából, amelyben több kulisszatitkot is elárult Hódmezővásárhely polgármestere.

Ha jól emlékszem, szerdán, az viszont biztos, hogy a jövő hétre van beütemezve

– fogalmazott Márki-Zay Péter, majd beismerte, nem csoda, hogy a sajtó nem tudott róla, hiszen meg sem hirdették.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke azt is elárulta a lapnak, hogy miről fog beszélni az évértékelőben: szóba kerül majd a müncheni találkozás Korányi Dáviddal, az amerikai kampányfinanszírozás egyik meghatározó alakjával, amelyet megmosolyogtató vádaskodásnak tart csupán.

Márki-Zay Péter azzal igyekezett bizonyítani az igazát az interjúban, miszerint Facebookon is megosztotta, mikor látogat el Németországba, mondván ahhoz képest Korányi már nem volt Münchenben.

Ahogyan arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt: a dollárbaloldal „pénztárnoka”, Korányi Dávid nemcsak Alex Sorossal, hanem Márki-Zay Péterrel is találkozhatott Németországban. Aligha írható ugyanis a véletlen számlájára az a gyanús egybeesés, hogy Korányi 2022. február 20-án bizonyíthatóan Münchenben tartózkodott, majd másnap Márki-Zay is bejelentette, hogy – Berlin mellett – Münchenbe utazik. Korányi és Márki-Zay müncheni túrája után pedig azonnal, február 24-én meg is érkezett az első amerikai utalás az ellenzékhez.

Kiderült az is, hogy Márki-Zay Péternek nincs előre megírt beszéde, azt viszont elárulta, hogy értékelőjének központi témája az ellenzéki összefogás lesz.

Erről úgy nyilatkozott hogy a kudarcok mellett azért sok sikert is elértek. Ezek között említette, hogy három roma képviselőt juttattak a parlamentbe, továbbá hogy húszezer önkéntest mozdítottak meg szavazatszámlálóként. Márki-Zay utóbbit történelmi sikerként értékelte.