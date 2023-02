– Nem találkoztam ellenzéki politikusokkal Magyarországon. Fontos leszögezni, hogy nem támogatunk ellenzéki pártokat, de még ellenzéki politikusokat sem, sehol a világon. A USAID csak független szervezeteket támogat. Ezeket nem szabad összetéveszteni az ellenzéki pártokkal. A demokrácia csak akkor működhet megfelelően a világban, ha ezek a független szervezetek, valamint a független médiaorgánumok a fékek és ellensúlyok rendszereként tudnak működni egy adott országban – válaszolta a Magyar Nemzet kérdésére Samantha Power, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) vezetője péntek délutáni budapesti sajtótájékoztatóján.

Az USAID decemberben a közép-európai térségben, így Magyarországon is újraindította tevékenységét. Fotó: Kurucz Árpád

A rendezvényt annak apropóján szervezték meg, hogy az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb külpolitikai vezetője kétnapos látogatást tett Budapesten. Erre részben azért került sor, mert az USAID decemberben a közép-európai térségben, így Magyarországon is újraindította tevékenységét, és „a jogállamiság védelmén, a demokratikus intézmények, a civil társadalom, valamint a független média megerősítésén dolgozó, független magyar partnerszervezeteket támogat”.

Bírálat a magyar kormánynak az USA-ból

Power tájékoztatása szerint az Egyesült Államok kormánya mintegy hétmilliárd forintnak megfelelő összeget szán arra, hogy fenntartsa a demokráciát Közép-Európában. – Azért vagyok itt, mert az amerikai–magyar kapcsolatok fontosak. Ez a kapcsolat most épp elég dinamikus, és fontos, hogy jól alakuljon.

De aggódunk a dolgok állása miatt

– mondta Power. Az LMBTQ-közösség tagjaival is beszélgetett, és megígérte nekik, az USA támogatja őket, hogy szabadon, előítéletek és üldöztetés nélkül élhessenek. A programban magyar kormánytagokkal – köztük Varga Judit igazságügyi és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel – való találkozás is szerepelt. „Egyértelművé teszem számukra, hogy a kapcsolatunk magyar kormány általi, átpolitizált megközelítése megosztó, eredménytelen, és – ahogy újra és újra láthatjuk – egyértelmű valótlanságokon alapul” – jelentette ki.

Lát okot az aggodalomra

Arra a kérdésre, plurális demokráciának tartja-e még Magyarországot, Power azt válaszolta, hogy sokféle véleményt hallott itt Budapesten az elmúlt napokban, tehát sokan élnek a szólásszabadság és demokrácia adta jogaikkal. Ennek ellenére lát okot aggodalomra, ilyennek nevezte a független média és a civil szervezetek ellehetetlenítését. Az USAID vezetőjétől azt is szerettük volna megkérdezni, melyek azok a „független médiaorgánumok” és civil szervezetek amelyek az amerikai kormány támogatását élvezhetik a jövőben, azonban

második kérdésre már nem volt lehetőségünk.

Ennek kapcsán egyébként érdemes megjegyezni, hogy a a washingtoni külügyminisztérium egyik szerve, a DLR (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) korábban mintegy 740 ezer dollárral (majdnem 300 millió forint) támogatta a Telex oktatási projektjét. Emellett az EzaLényeg nevű lejáratóportál működtetője, az Oraculum 2020 Kft. is több milliárd forintot kapott kapott amerikai forrásokból. A magyar kormányt rendszeresen nyilvánosan bíráló amerikai nagykövettel kapcsolatban Power kérdésre válaszolva azt mondta: David Pressmant az amerikai elnök küldte, az ő nevében beszél és kiáll az amerikai érdekekért és értékekért. – Pressman azt a feladatot kapta Joe Bidentől, hogy hozza helyre a magyar–amerikai kapcsolatokat, ezért van itt – hangsúlyozta.

A száz legbefolyásosabb nő között

Érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövete Samantha Powernek köszönheti a karrierjét, az USAID vezetője volt ugyanis az, aki az akkor 32 éves David Pressmant – aki maga is jelen volt a sajtótájékoztatón – bevitte a Fehér Házba, később pedig szorosan együttműködtek, amikor Power ENSZ-nagykövet lett.

David Pressman és Samantha Power. Utóbbi szerint Pressman volt a legjobb embere a nehéz feladatokban (Fotó: Twitter)

Az USAID vezetője a brüsszeli Politico szerint azt mondta Pressmanról: ő volt a legjobb embere a nehéz feladatokban. Az 52 éves Samantha Power egyébként Londonban született, a Yale és a Harvard egyetemen tanult. Korábban egyetemi tanárként dolgozott, globális vezetést, közpolitikát és az emberi jogokról oktatott. 2013–17 között az Obama-adminisztráció állandó ENSZ-képviselője volt. Fő területe: környezetvédelem, a menekültek (migránsok) nemzetközi támogatása, a politikai foglyok szabadon bocsátása, a nők és LMBTQ-emberek jogai, valamint az elnyomás, az emberkereskedelem és korrupció elleni harc.

Barack Obama elismerte, hogy Powernek meghatározó szerepe volt a külpolitika formálásában: „morális alapon közbelépni a konfliktusokba”.

Két évvel ezelőtti kinevezése ellen egyébként az Amerikai Cionista Szervezet (az USA legrégebbi Izrael-barát szervezete) tiltakozott Power korábbi Izrael-ellenes és Irán-, Palesztina-barát kijelentései miatt. A neve korábban egy mintegy 260 amerikai hírszerző leleplezési kísérletének az ügyében is felmerült, a kongresszus vizsgálatot is folytatott ellene. A Forbes korábban a világ 100 legbefolyásosabb nője, gondolkodója és szereplője közé választotta.

Borítókép: Samantha Power (Fotó: Kurucz Árpád)