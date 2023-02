Önmagát igazította helyre a hazudozó jogállamisági jelentésíró

Az említett brüsszeli, Cities for the rule of law (Városok a jogállamiságért) elnevezésű konferencián felszólalt Karácsony Gergely főpolgármester is. Mint fogalmazott, Magyarország nagyon messze áll azon elvárások megvalósításától, amelyeket az Európai Unió a csatlakozni vágyó országoktól is elvár. Konkrétumokról azonban nem beszélt a főpolgármester.