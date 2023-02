Stratégiai együttműködésre lépett az Alapjogokért Központ a New York-i fiatal republikánusokkal

Békére és biztonságra van szükség, mert csak ez szolgálja a világ összekapcsoltságát

– jelentette ki Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, valamint Gavin Wax, a New York Young Republican Club elnöke, miután aláírták a két szervezet közötti stratégiai együttműködési megállapodást. Az együttműködés célja, hogy a józan ész magyar és amerikai konzervatív erői között minél szorosabb legyen a kapcsolat és hogy közösen dolgozzanak a nemzeti erők nemzetközi összeszervezésén.

A központ a közösségi oldalán ismerteti, hogy a dokumentum úgy fogalmaz, „a konzervatívok a világ minden táján hasonló veszélyekkel néznek szembe, a baloldali progresszió hívei az emberi jogokat az emberek ellen fordították, a józan többséggel szemben a radikális, szélsőséges követeléseket helyeztek előtérbe”. Közlik, hogy a nyugati civilizációra egyre nagyobb befolyást gyakorló liberális, neomarxista gondolkodással szemben azonban egyfajta immunválaszként világszerte érzékelhető a nemzeti-konzervatív erők közötti kapcsolatok elmélyítése: „bár a globalista liberalizmus hívei azt állítják, hogy fogalmilag kizárt a konzervatív erők nemzetközi együttműködése”, a központ és NYRC pedig be kívánják bizonyítani, hogy tévednek. Hozzáteszik, hogy bár „egy óceán választ el minket”, ennek ellenére is sokkal több az, ami összeköt, mint ami elválaszt – emelte ki Gavin Wax.

Mi nem nemzetekfelettiségben, hanem a nemzeti erők közötti kooperációban gondolkodunk, ebben hiszünk: Istenben, hazában, családban. Hisszük, hogy jogaink és kötelességeink a Teremtéstől fogva és azáltal adottak; hisszük, együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet

– mondta el az aláíráskor Szánthó Miklós.

Magyar és amerikai konzervatív szervezetek eddig is sokat tettek a jobboldali erők nemzetközi összeszervezéséért – ennek jele a központ és az Amerikai Konzervatív Unió közötti együttműködés vagy a CPAC Hungary is –, az Alapjogokért Központ és a New York Young Young Republican Club megállapodása pedig ennek következő állomása.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, valamint Gavin Wax, a New York Young Republican Club elnöke aláírták a megállapodást (Fotó: Alapjogokért Központ Facebook-oldala)