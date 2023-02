Tahóságversenyben reagált a miniszterelnök évértékelőjére a baloldal

- Tökmindegy, mit beszél OV: tájékozott, józanul gondolkozó ember semmi hitelt nem ad már a szavainak

– reagált a miniszterelnök évértékelőjére Tordai Bence, a kimutathatatlan támogatottságú Párbeszéd társelnöke.

Hozta a formáját Jakab Péter is, aki szerint ma egy bolond értékelte az évet. „Bolondra reagálni nem kell, hanem kezelni. Új választást!” – írta a Jobbik egykori bukott elnöke, a Nép Pártján Mozgalom alapítója.

A DK pedig közösségi oldalán azt írta, „Orbán Viktor évet értékelt. Szerinte veszély van. A helyzet az, hogy ő maga a veszély. Dobrev Klára pedig a remény.”

Ungár Péter szerint az, hogy Orbán Viktor nem beszélt az akkumulátorgyárakról, nem azt jelenti, hogy letettek a tervükről.

„Ez pusztán azt jelenti, letettek arról, hogy meggyőzzék az embereket, de ugyanúgy végig akarják csinálni. Ma egy dolgot tudtunk meg: a kormányra továbbra se számíthatunk, nekünk kell tovább küzdeni azért, hogy ne adják el a jövőnket"

– írta az LMP társelnöke.

Az MSZP társelnöke, Komjáthi Imre szerint „Orbán hazudik, mert az MSZP háborúellenes és az élelmiszerár-sapkák megőrzését, sőt kiterjesztését követeli. Orbán kizárólag kormányzásától független tényezőkkel indokolja az országot ért negatív hatásokat. Felelőssé csak a háborút és az EU-t teszi, saját és kormánya felelősségéről hallgat”.

– Orbán Viktor évértékelője nem okozott meglepetést, a korábban is hallott sikerpropaganda elemeit ismételte meg – írta Komjáthi.

A Momentum pedig úgy reagált a kormányfő szavaira, hogy „hazugság a rezsicsökkentés, hazugság a hatósági ár, hazugság a baráti Oroszország és az ellenségeskedő Európai Unió is". - Az az igazság, hogy Magyarország emberséges, becsületes és békés jövője miatt elengedhetetlen, hogy leszámoljunk a hazugság korszakával. Olyan vezetőt kell válasszunk végre, aki az igazság oldalán áll, aki kimondja az igazságot. Olyan vezetőre van szükség, aki szembe megy a hazudozó kormánnyal, de azokkal is az európai és hazai politikában, akik szerint hazugságokkal is le lehet váltani a kormányt – olvasható a párt közleményében.

Borítókép: Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke (Fotó: MTI/Kovács Attila)