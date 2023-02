Van az az összeg: az Eötvös József Gimnázium diákjai is tudtak a megvesztegetésekről

A diákok is tudtak arról, hogy „kenőpénz” által a tehetősebb szülők gyerekei felvételi nélkül vagy „eljátszott” felvételi vizsga révén juthatnak be az oktatási intézménybe – derül ki a Metropol szerkesztőségéhez eljuttatott levelekből, amelyeket a lap nyilvánosságra hozott.

Mint írják, a diákok még kényelmetlen kérdéseket is feltettek a tanároknak azzal kapcsolatban, hogy egyes osztálytársaik eredetileg nem is szerepeltek a felvételi listákon, továbbá látva egyes diáktársaik szerényebb képességeit.

Tanáraiktól ilyenkor rendre azt a választ kapták – írja a lap –, hogy az iskola érdeke kívánja meg a tehetősebb szülők gyerekeinek felvételét, amely rendkívül demoralizáló hatással volt a diákokra a portál értesülései szerint.

A Metropol e-mail címére sorra érkeznek a témával kapcsolatos levelek, írt az egyik volt Eötvös-diák édesanyja is. A nő úgy fogalmazott, örül, hogy „végre fény derült arra, mi folyik az Eötvös gimnáziumban hosszú évek óta” – idézte a lap a szülőt.

Az édesanya szerint azért sikerült évtizedekig lebukás nélkül működtetni a korrupt rendszert, mert a diákok összebarátkoztak protekciós társaikkal, és nem akarták lebuktatni őket.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az Eötvös József Gimnázium vesztegetési botránya akkor robbant ki, amikor nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen az Eötvös gimnázium alapítványának vezetője, Kálmán Gábor egy szülővel beszélgetve azt is kifejtette, hogy 26 évvel ezelőtt ő maga, a saját lányával indította el a korrupt rendszert. Az ügyben már megkezdődött a rendőrségi eljárás, vesztegetési ügyben folyik a nyomozás.

Azóta kiderült az is, hogy félmilliós vesztegetési pénz kell a diákok felvételéhez, amennyiben sikertelen volt a felvételin az írásbelijük.

Ezt erősítette meg az újabb, a Metropolhoz érkezett levél is, amelyben közlik, hogy az édesanya gyermeke még 2007 és 2011 között járt az intézménybe, de már ekkor nyílt titok volt, hogy van az az összeg, amiért a felvételt nem nyert gyerekek is bekerülhetnek a budapesti elit gimnáziumba. Ráadásul nem is kevesen, csak az édesanya által említett egyetlen osztályban három protekciós gyermek volt, egy negyediket pedig a velük párhuzamos osztályba irányítottak – közölte a lap.

Minden diák és minden tanár tudott róla, hogy ezek a diákok protekcióval jutottak be. Volt egy általános iskolás osztálytársnője, akiről tudta, hogy az Eötvösbe felvételizett, de nem jutott be. Utólag mégis felvették, mert az anyja meglátogatta az igazgatót, és párhuzamos osztályba járt

– írta az édesanya.

A Metropol e-mail címére továbbra is várják a témával kapcsolatos e-maileket.

Az ügyet kirobbantó hangfelvétel:

Borítókép: a budapesti Eötvös József Gimnázium (Fotó: Mirkó István)