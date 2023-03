Mandula, bor, Balatonakali

Mandulavirágok fehér szirmai keringőznek a tavaszi széllel minden március végén, április elején a balatonakali dombokon. A mandulavirágzás különösen színpompás a településen és környékén, az egyébként is mandulafákkal teli magaslatok mellé az önkormányzat manduláskerteket is ültetett, hogy megőrizzék a híres helyi termés génállományát és azt a hagyományt, hogy a térségben minden virágba borul, ha jön a kikelet.

A fák díszbe öltözése idején ugyanakkor benépesítik a környékbeli Fenye-hegyet és Les-hegyet a helyiek és a turisták, hogy megünnepeljék és megízleljék a környéken kiforrott borokat is, meglátogatva az ilyenkor vendégváró hellyé alakuló pincéket.

Idén a március 31. és április 1. közötti hétvégén rendezi meg a Balatonakali Történelmi Szőlőhegyek Borút Egyesület és Balatonakali önkormányzata az Akali bor napja mandulavirágzáskor elnevezésű rendezvényt. Tizenegyedik alkalommal tartanak előadásokat, sütnek süteményt, majd vágnak neki a domboldalnak egy kirándulásra a helyi bortermelőkhöz.

A programok pénteken 17 órakor kezdődnek a nemrég felújított és rendezvényközpontként is működő helyi Magtárházban, ahol szakmai előadásokat is meghallgathatnak a látogatók a manduláról, Balatonakali különleges fajtáiról, amelyek méltán híresek az egész országban, a borról, illetve a mandulát is felhasználó cukrászatról. A mandulás és egyéb sütemények minden évben versenyeznek is, és természetesen meg is lehet kóstolni ezeket a finomságokat. A szervezők a háziasszonyokat és persze a sütés tudományában jártas urakat is arra kérik, hogy nevezzenek a versenyre, az önkormányzat felhívása szerint a jelentkezők alkotásai lehetnek mandulás és mandula nélküliek, édes vagy akár sós ízűek is. Az első tíz jelentkezőnek az önkormányzat fél-fél kiló mandulát is biztosít, amit Mészáros Géza településüzemeltetőtől kell igényelni. Az elkészült süteményeket pénteken 14 és 17 óra között lehet leadni a Magtárház emeletén vagy értesíteni a településüzemeltetőt, aki igény szerint el is viszi a versenyre a finomságokat.

A pénteki szakmai nap mindenkinek ingyenesen látogatható. Szombaton a nyitott pincék napja lesz, amelyre délelőtt két szervezett túrát is indítanak, de természetesen a pincéknél szívesen fogadják azokat is, akik egyénileg járják be a borutat, akár csak egy-egy pince érintésével.

A borkóstolón való részvételhez úgynevezett borravaló karszalagot kell vásárolni, ami minden részt vevő pincénél kapható. A rendezvény két napján a helyi FÉK Étteremben mandulás ételek szerepelnek a kínálatban, a szombati nap végén pedig zenés Mandulaest várja ugyanitt a vendégeket.

Borítókép: Balatonakali, a mandulavirágzás és a bor ünnepe (Forrás: Balatonakali önkormányzata)