A világ első aszexuális felvonulását tartják ma Budapesten

A láthatatlan szexuális irányultságú emberek felvonulása is jól illeszkedik azon LMBTQ-események sorába, amelyeket a Karácsony Gergely vezette főváros támogat. Emlékezetes, idén márciusban idén immár tizenegyedik alkalommal rendezték meg az LMBT történeti hónapot Magyarországon. A programsorozat megnyitóján Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes is tiszteletét tette, beszédében pedig megerősítette: számukra nem lehet kérdés, hogy őrizni kell a közéletnek ezeket a közös értékalapjait, amelyek segíthetnek abban, hogy ilyen politikai környezetben is megóvhassák az LMBTQ-polgárok méltóságát, biztonságérzetüket pedig megerősítsék. Kerpel-Fronius kiemelte azt is: büszke arra, hogy tavaly először a pride nyitófogadására a Városházán kerülhetett sor. A politikus továbbá reményét fejezte ki, hogy még több ilyen eseménynek adhatnak otthont.

Ígéretükhöz híven március 31-én már a Városháza dísztermében rendezték meg a Sokszínű Magyarországért parlamenti munkacsoport által szervezett LMBTQ-eseményt, amit Karácsony Gergely főpolgármester nyitott meg.