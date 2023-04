Zala vármegye jól teljesített az elmúlt időszakban a befektetések terén, az ipari termelés kiegészíti a hagyományosan mezőgazdasági profilú térség gazdaságát – közölte Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) megyei szervezetének 50 éves jubileumi ünnepségén, Zalaegerszegen.

Zala területileg az ország legkisebb vármegyéi közé tartozik, ugyanakkor az elmúlt évek beruházásai jelentős ipari fejlődést eredményeztek itt

– hangsúlyozta Navracsics Tibor.

A miniszter úgy fogalmazott: az országos tervezési folyamat célja, hogy – Budapest dominanciája mellett – a fővárostól távolabb eső területek gazdasága is erősödjön, e területek adjanak kiegészítő erőt az ország és a nemzetgazdaság fejlődéséhez. Hozzátette: Zala vármegye önálló gazdasági alközpontként kitüntetett szerepet játszhat, valamint sokszínű és változatos tájegységeit tekintve sok szempontból alkalmas arra, hogy a turizmus terén is jobban teljesítsen. Ehhez többek közt a Lenti városában működő gyógyturizmus, valamint a Balaton és a határvidék adta természeti és környezeti tényezők is jó alapot adnak – jelentette ki.

Navracsics Tibor kiemelte, hogy nagyon sok lehetőség áll Zala vármegye előtt, és a kormány az országos stratégiák meghatározásánál is számít ezekre az előnyökre, mert így próbálják meg a térség jövőjét megtervezni.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) köszöntőjében arról beszélt, hogy az MKT megyei szervezete fél évszázada hiánypótló szerepet tölt be egyebek mellett a tehetséggondozásban, valamint a szakmai és a várossal közös programok szervezésében és lebonyolításában. A szervezet emellett szorosan kapcsolódik a városban működő pénzügyi, számviteli felsőoktatáshoz.