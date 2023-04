Andor László: A DK megvesz politikusokat

A Demokratikus Koalíció (DK) felvásárolja a többi baloldali párt politikusait, ezzel pedig csak árt az ellenzéki összefogásnak – jelentette ki Andor László a 24.hu D€LLA című podcastjában (40:27–41:33 között hallható). Az MSZP elnökségi tagja arra a kérdésre válaszolt, hogy kapott-e megkeresést Gyurcsány Ferenctől az elmúlt időszakban, hogy csatlakozzon a DK-hoz. Bár a közgazdász ezt tagadta, úgy vélte, nem ritka, hogy Gyurcsányék pénzzel csábítanak át magukhoz más ellenzéki pártokba tartozó politikusokat. – Ha jól értem, arról a jelenségről van szó, hogy különféle pártokból mostanában a DK meghív, áthív és megvesz különféle személyiségeket, és nem feltétlenül tartom én ezt egy egészséges folyamatnak – fejtette ki Andor, aki 2005–2010 között az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságának a tagja, 2010 és 2014 között pedig az Európai Bizottság foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztosa volt.

Az elmúlt közel egy évben valóban a DK-ba vándorolt a pártot váltó ellenzéki politikai szereplők többsége, hiszen 28-ból 15-en igazoltak a Gyurcsány-párthoz. Ez a folyamat érzékelhető zavart keltett a szivárványkoalícióban: mások mellett Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke is bírálta a Demokratikus Koalíciót az átigazolások miatt. Momentumos forrásaink szerint pedig még a liberális párt vezetését is meglepetésként érte Buzinkay György „árulása”.

Emlékezetes: a Momentum egy további prominense, Újpest polgármestere, Déri Tibor is a DK-ba távozott, de a Párbeszédet és az MSZP-t is többen hagyták ott Gyurcsányékért. A Karácsony-párttól az utóbbi hónapokban mások mellett Kocsis-Cake Olivio, valamint Szabó Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere ment át a DK-ba, a szocialisták pedig Molnár Gyula átigazolásával az egykori elnöküket is elvesztették. Ugyancsak a vörös szegfűt cserélte a kékes logóra az MSZP sajtóreferense, Gyarmati Tímea és Grőber Attila, a párt pápai alapszervezetének elnöke. Még exjobbikos honatya is érkezett a DK-ba: a korábbi pártjából még januárban kilépő Varga Ferenc már független országgyűlési képviselőként csatlakozott Gyurcsányékhoz.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)