Baleset történt a 81-es főúton, lezárások is nehezítik a közlekedést

Két személyautó ütközött össze a 81-es főúton, Söréd belterületén. A 17-es km-nél a forgalom félpályán halad, torlódásra kell számítani.

Élénk a forgalom a Budapestre vezető autópályákon és főutakon, így az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton Solymártól, az 51-es főúton az M0-s irányába, a Csepel-szigeten az autóútra felcsatlakozó csomópontoknál is. Araszolnak a járművek az M7-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Törökbálint térségében is – számolt be az Útinform.

Több autópálya-szakaszon burkolatfelújítási munkák kezdődtek

Burkolatjavítás miatt az M0-M5 csomópontban korlátozzák a forgalmat reggel 7 és 16 óra között.

Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldaláról nem lehet az M0-s autóútra egyik irányban sem lehajtani.

Az M0-s autóút déli szakaszára az M1-es felé, az M51-es autóúton keresztül, a keleti szakaszára pedig, az M3-as autópálya felé az M5 Gyáli csomóponton keresztül visszafordulva lehet eljutni – írják

Az M3-as autópályán – Kál térségében – a Nagyfüged csomóponttól egy 10 km-es szakaszon felújítják az útburkolatot a 90-es km-től a 101-es km-ig. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, az ellenkező oldal belső sávjára terelték át a forgalmat, a főváros felé pedig a külső és a leállósáv járható.

Az M7-es autópályán:

– Zamárdi és a Kőröshegyi völgyhíd közötti szakaszon, valamint Balatonőszöd térségében a 115-ös km-től a 118-as km-ig, illetve a 130-as és a 133-as km között a Letenye felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon halad a forgalom.

– a Zalakomári pihenő és a Nagykanizsa kelet csomópont között a főváros felé vezető oldalt újítják fel, ezért a járműveket átterelik az ellenkező, Letenye felé vezető oldalra, ahol irányonként egy-egy sáv lesz majd járható.

– hídfelújítási munkákat végeznek Fonyód térségében a 151-es és a 155-ös km között.

A határ felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára terelik, a főváros felé tartók pedig a külső sávot használhatják – tették hozzá.

