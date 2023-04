Kár, hogy nem meccset nézni jártak a stadionba, most elkapták őket a rendőrök

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság nyomozói elfogták azt a három fiatal férfit, akik a vármegyeszékhelyen található stadionból loptak el több mint egymillió forint értékben különböző épületgépészeti eszközöket és azok alkatrészeit, ezek megszerzéséhez azonban törtek-zúztak is.

A Police.hu beszámolója alapján részletezni is sok azt a pusztítást, amit a három fiatal a nyomozás adatai alapján a salgótarjáni stadionban végzett 2023. március közepén. A két húszéves férfi és fiatalkorú társuk március 17. és március 21. között a vármegyeszékhelyen található stadionhoz ment, és az épület oldalán található rácsot le-, míg az az mögötti ajtót befeszítve bejutott, és kutatást végzett.

A három elkövető a falakból kiszaggatta az elektromos vezetékeket, amelyekből aztán több métert el is loptak. Ezt követően tovább keresgéltek elvihető tárgyak után, amelynek eredményeként közel harminc csaptelepet és más értékeket is magukhoz vettek, de emellett több eszközt is megrongáltak. Miután a főépületben végeztek, a stadion külső részén folytatták, és mozgásérzékelő lámpákat, nagyméretű fém sárkaparó rácsot, valamint öntvény csatorna fedelet és több méter lefolyócsatornát loptak el. Az ingatlan mellett található melléképületet sem kímélték, ahová szintén erőszakkal – a bejárati ajtó berúgásával – jutottak be, és onnan pályaöntözési kelléket, locsolótömlő tartó állványt szórófejjel, valamint több száz méter tömlőt és számos kézi szerszámot loptak el.