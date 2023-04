Élmény okoskönyvekből tanulni

Kiemelte, hogy folyamatosan népszerűsítik a pedagógusok körében a köznevelési portált és annak szolgáltatásait, az Oktatási Hivatal pedagógiai oktatási központjai rendszeresen szerveznek pedagógiai szakmai napokat, ahol tájékoztató előadásokat tartanak. – A pedagógusok az elsődleges partnereink ebből a szempontból, hogy ők segítsenek a diákoknak a portál használatában – hívta fel a figyelmet. Megjegyezte, a tanulók leginkább a virtuális térben élnek, az viszont motivációra szorul, hogy ott hasznos tartalmakat nézzenek és az okostankönyveket használják. – Ezt azzal próbáljuk elérni, hogy érdekessé és színessé tesszük a tananyagokat – mondta.

Hangsúlyozta: a tanárok rendkívül pozitívan fogadták az okoskönyveket, és azt tapasztalták, hogy akik megismerik ezeket az eszközöket, jó véleménnyel vannak róluk, és szívesen használják azokat.

Hozzátette, próbálnak minél több iskolába eljutni, hogy az új technológiától még ódzkodó kollégákat akár személyesen győzzék meg annak előnyeiről, de online platformokon is gyakran tartanak tájékoztatókat. Kitért arra is, hogy a tanárokat be kell vezetni a portál rejtelmeibe, ami egyébként egy nagyon egyszerű, felhasználóbarát felület, mert például tanulócsoportokat is lehet képezni rajta, de a pedagógus maga is fejleszthet tananyagokat. Inkább az az érdekes, amikor a portál egy magasabb szintű felhasználása történik, erről tartanak komolyabb továbbképzéseket a pedagógusoknak – világított rá az elnökhelyettes.

Sipos Imre szerint a tananyagokról elmondható, hogy tudnak differenciálni, különböző nehézségű feladatokat találhatnak rajta az érdeklődők, akik azonnali visszajelzést kapnak.

A portál bármilyen okoseszközön használható, azaz a tanuló az okostelefonján méretre szabva tudja elérni – ismertette.

A hátrányos helyzetű diákok is igénybe tudják venni a szolgáltatást, mert az ingyenes. Az elnökhelyettes fontosnak nevezte, hogy gondoltak a sajátos nevelési igényű tanulókra is, és rájuk szabva, évfolyamonként szelektálva találhatók meg az okostankönyvek a felületen. A pedagógusok nagy örömmel veszik ezt a segítséget – zárta gondolatait.