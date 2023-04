Folyamatban az egészségügy átalakítása, ezek a lépések következnek

Maradhatnak a szakrendelők az önkormányzatoknál?

Szintén aktuális kérdés az önkormányzati tulajdonú járóbeteg-szakellátók állami fenntartásba helyezése, amelyre július 1-jétől kerülne sor. Ennek megalapozására az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) átfogó felmérést végez 136 szolgáltatónál, ami kiterjed a vagyonelemekre, a személyi állományra, a megkötött szerződésekre és a kötelezettségvállalásokra is. A kormány a szakrendelőkkel kapcsolatban is kikérte az önkormányzatok véleményét, a helyhatóságoknak március 24-ig kellett visszajelezniük, átadnák-e az intézményeiket az államnak. Bár a válaszok pontos megoszlása egyelőre nem ismert, annyi bizonyos, hogy a budapesti kerületek egyhangúlag nemet mondtak az Okfő kérdésére, és a Fővárosi Közgyűlés is elutasította a szakrendelők átadását. A Népszava ugyanakkor úgy tudja:

nem kerülnek állami kézbe azok a szakrendelők, ahol a települések az intézmények megtartása mellett döntöttek.

Erről Aradszki András, a KDNP frakcióvezető-helyettese, a törvényalkotási bizottság tagja tájékoztatta Csőzik Lászlót, Érd polgármesterét. A szakrendelők helyzetét illetően az Okfőnek is jelentést kell készítenie, amelyből kiderül, hogy pontosan miként nyilatkoztak az önkormányzatok a szakrendelők államosításáról. Takács Péter egészségügyi államtitkár tájékoztatása szerint az önkormányzati tulajdonú járóbeteg-szakellátók állami fenntartásba helyezésére vonatkozó tervezet április végén kerül a kormány elé.

A szakápolás átalakítását is tesztelik

Az egészségügyi ellátórendszer átalakításának egyik lényeges pontja továbbá az is, hogy a kórházakban működő ápolási osztályok átkerülnek a szociális ellátórendszerbe. Az ápolást a jövőben a szociális ellátórendszer keretein belül működő szakápolási központok fogják végezni.

Ez a változtatás – amit elsőként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tesztelnek – olyan betegeket érint, akiknek stabil az állapotuk, így gondozásuk nem igényel állandó orvosi jelenlétet, önállóan azonban nem tudják ellátni magukat.

Akinek tehát az egészségi állapota nem teszi lehetővé a szociális ellátást, annak továbbra is biztosítják a kórházi ellátást, erőszakkal pedig nem költöztetnek át senkit szakápolási központba. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei pilot program 2023 első felében elindul, sajtóhírek szerint az előkészítő munkálatok már megkezdődtek.

Borítókép: háziorvosi vizsgálat Szegeden (Fotó: MTI/Rosta Tibor)