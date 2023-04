Folytatódni fog az élelmiszerárak csökkenése

Magyarország a tizedik helyen állt az élelmiszerárak drágulását tekintve egy év elején közzétett, a világ országait áttekintő grafikon szerint – mondta napirend előtt Z. Kárpát Dániel (Jobbik). Ez egy sokkoló adat volt, és a probléma az, hogy az uniós élelmiszerár-drágulást azóta is sokszorosan meghaladják a hazai adatok – mutatott rá. Hozzátette: azt látják, hogy az ársapkák rendszere tovább drágítja a magyar élelmiszerek árát. Megjegyezte: a nagy multik elosztórendszerükben hat-hétezer élelmiszer árát határozzák meg, és ebbe kontroll, lényegi ellenőrzés nélkül „lazán” be tudták építeni a vélt vagy valós veszteségeket. Mivel nem volt ellenőrzés, sokkal többet építettek be, mint amennyit a másik oldalon elveszítettek. Amikor pedig a Gazdasági Versenyhivatal elkezdett vizsgálódni, hirtelen elkezdtek csökkenni bizonyos termékcsoportok árai. Azt kérdezte, ki adja vissza a családoknak a hónapokon át indokolatlanul elvett összegeket? Kitért arra is, hogy a Jobbik már öt éve letette a megoldást az asztalra egy online árfigyelő adatbázis formájában, amivel ezek a folyamatok nyomon követhetők lennének.