Csütörtökön 9:30-tól újra Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, akik beszámolnak a kabinet legújabb döntéseiről.

Ahogy arról lapunk beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a mai kormányülés megkezdéséről posztolt a közösségi felületein. „Hosszú nap. Reggel kormányülés, délután a szlovén elnök asszony érkezik” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Legutóbb két hete, április 6-án volt Kormányinfó. Akkor Gulyás Gergely üdvözölte az Országgyűlés által elfogadott, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos országgyűlési határozatot. A miniszter leszögezte, hogy háború és béke ügyében Magyarország továbbra is egyértelműen a béke pártján áll. A tárcavezető szót ejtett arról is, hogy a rezsicsökkentés továbbra is megmarad a lakosságnak, míg Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ismertette a januári árstoprazzia eredményeit.

