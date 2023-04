Nagyon aggódik Dobrev Klára

– Válságok mindig is voltak, és a következő időszakban is várhatók – ezzel vezette fel külpolitikai kitekintéseit Dobrev Klára a megnyitó beszédében. A Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselője és árnyék-miniszterelnöke az általa társelnökként vezetett Új Köztársaságért Alapítvány konferenciáját nyitotta meg.

Dobrev Klára szerint az uniós válaszok működnek. Fotó: Kurucz Árpád

Szerinte az Európai Unió mindig egyértelmű választ adott a válsághelyzetekre, mint amilyen a 2008-as gazdasági válság vagy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság volt (a migrációs válságot nem említette). Dobrev szerint azonban a szélsőséges populista politika térnyerése is folyamatos veszélyt jelent. Az uniós megoldási javaslatokat úgy jellemezte: az unió mindig a szorosabb együttműködés irányába lépett.

– Történelemkönyvekbe fog bekerülni a közös európai hitelfelvétel a Covid-válság kapcsán. Az Európai Egyesült Államok felé tett lépés, és ilyen lesz a közös hadsereg, a közös kül- és védelmi politika irányába most teendő lépések is – vetítette előre az európai parlamenti képviselő.

Két ország lógott ki a Dobrev szerint erős és egységesülő Európából: Nagy-Britannia, amely ki is lépett és Magyarország.

– Minden egyes nappal szorulunk kijjebb az Európai Unió peremére – jelentette ki Magyarország helyzetével kapcsolatban Dobrev Klára. Az európai parlamenti képviselőt állítása szerint nem érdekli, hogy mit akar Orbán Viktor miniszterelnök az uniós tagság kapcsán, mert amit tesz, annak így is, úgy is huxit lesz a következménye. Érdekesség egyébként, hogy Dobrev pártja már a 2018-as kampányát is erre az állításra húzta fel, akkor azt állították, hogy ha a kormánypártok azt a választást megnyerik, kilépünk a szövetségből.

– David Cameron akkori brit miniszterelnök sem akart kilépni, és a populista UKIP képviselői is meglepődtek annak idején, hogy célt értek, és ma a britek nagy része hibás döntésnek tartja a brexitet – fejtegette Dobrev Klára.

Szerinte nagy tanulsága a brexitnek, hogy a hétköznapi embereknek nem adták elő elég érthetően, hogy milyen előnyei vannak az uniós tagságnak.

– A kormányzás és a szakértelem drámaian elszakadtak egymástól. Nem kérdezik meg a pedagógusokat az oktatásról, az orvosokat az egészségügyről – sorolta az állításait Dobrev Klára a magyarországi helyzetről.

Dobrev: Hiányzik a vita!

Az árnyék-miniszterelnök szerint ez drámai következményekkel is jár, és az árnyékkormánynak ezért újjá kell építenie ezeket a kapcsolatokat politikusok és a szakmai szervezetek, a civilek között. – Tanuljuk meg újra, hogyan kell beszélgetni, vitatkozni! – szólította fel a hallgatóságát Dobrev Klára.

Gyurcsány Ferenc felesége közölte azt is: szerinte hiányoznak a szakpolitikai viták, az ilyen témájú, éjszakába nyúló tévéműsorok, kerekasztal-beszélgetések és vitriolos publicisztikák is, melyben politikusok és civilek vitatkoznak egymással.

Borítókép: Dobrev Klára árnyék-miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)