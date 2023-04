Orbán Viktor Gurmai Zitának: Isten hozta a béketáborban!

Gurmai Zita (MSZP) azonnali kérdésében arról beszélt, hogy szülőként sem neki, sem a miniszterelnöknek semmi nem fontosabb, mint gyermekeik és unokáik jövője, és amikor egy ellenzéki politikust háborúpártinak nevez, azzal azt mondja, kockára tenné a biztonságukat. Az MSZP-s képviselő kitért arra is, hogy kevés közös pontot talál önmaga és Orbán Viktor között, „az egyre nyilvánvalóbb testalkati hasonlóságon túl”. Kijelentette: a szocialisták támogatták az ENSZ békenyilatkozát, aminek a Fidesz a beterjesztője is volt, csak itthon szavaztak ellene a Parlamentben. A baloldali politikus azt kérdezte a miniszterelnöktől: „Azért vagyunk háborúpártiak, mert támogattuk az agresszor Oroszország elleni európai uniós szankciókat? De hát azokkal ön is egyetért, hiszen megszavazták” – fogalmazott a képviselő. Szerinte ezt a jelzőt csak a kormány kommunikációs csapata próbálja az ellenzékre sütni. Hozzátette, a kormány retorikája magyar embereket fordít magyar emberek ellen.

„Én azt hiszem, hogy önök valóban háborúpártiak” – reagált Gurmai kérdésére a miniszterelnök.

Orbán Viktor kifejtette: ők azt az álláspontot képviselik, hogy legyen minél hamarabb tűzszünet és kezdődjenek meg a béketárgyalások, ezt békepárti álláspontnak tekintik.

Hozzátette, eddig azt hitte, hogy az ellenzék álláspontja szerint akkor lehet vége a háborúnak, ha az egyik fél győz, és ezért akár fegyvert is szállítanának, valamint támogatják a háborút meghosszabbító lépéseket. Megjegyezte, nem akarja morálisan minősíteni ezt az álláspontot, egész egyszerűen nem tartja észszerűnek. A további emberéletek elvesztését azzal lehet megakadályozni, ha tűzszünetet kiáltanak ki és megkezdődnek az azonnali béketárgyalások – hangsúlyozta.

Gurmai viszonválaszában aláhúzta: attól, hogy Orbán Viktor valamit sokat és hangosan ismételget, az még nem válik igazzá, így pedig nem igaz, hogy az ellenzék háborúpárti lenne. Szerinte „ezt a valótlanságot a propagandamédia találta ki, hogy legyen miről elterelni a figyelmet”.

Ha Gelencsér képviselőtársunk erre engedélyt ad önnek – tekintettel a múltjára –, akkor szívesen látjuk a béketáborban

– reagált Orbán Viktor, visszautalva a Gurmai Zita előtt kérdező momentumos képviselőre. Kiemelte: aki fegyvert szállít és azt állítja, hogy a háborút folytatni kell, az nem békepárti. A béke nemzeti érdekünk, akkor leszünk biztonságban, ha béke vagy tűzszünet lesz – egyértelműsítette a miniszterelnök.

Isten hozta a béketáborban

– zárta szavait a kormányfő.

