Hangsúlyozták, hogy a kormány elkötelezett a magyar felsőoktatás nemzetköziesítése mellett is, hiszen a mobilitási programokban részt vevők száma az elmúlt években jelentősen nőtt. Míg 2019-ben nyolcezer, 2022-ben már tízezer hallgató és oktató vett részt nemzetköziesítési programokban. Az Erasmus+ elérhetősége 2023-ban is folyamatosan biztosított, sőt az állam garantálja a program jövő évi folytatását is – emlékeztettek.

Úgy fogalmaztak: a kormány folytatja a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a modellváltó egyetemek helyzete minél gyorsabban rendeződjön.

A modellváltás sikere egyértelmű, hiszen ezen intézmények nemzetközi rangsorokban való előrelépése és a tudományos publikációs teljesítményük növekedése is azt jelzi, hogy versenyképességük folyamatosan növekszik

– olvasható a minisztériumi közleményben.