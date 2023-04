Szamurájkardos emberrablókat fogott a rendőrség

Szamurájkarddal fenyegettek egy férfit, miután bezárták és megverték – számolt be hivatalos oldalán a rendőrség.

Nem sejtette, hogy csapdába sétál az a 44 éves férfi, akit két ismerőse egyikük kecskeméti otthonába hívott 2022 nyarán. Érkezését követően

egy szobába vitték, ahol többször bántalmazták, majd egy szamurájkarddal is megfenyegették, hogy addig nem engedik el, amíg az egyik támadó jogosnak vélt anyagi követelését ki nem egyenlíti.

A sértett szerencséjére a támadói nem sejtették, hogy nem egyedül érkezett, mert egy fiatalkorú ismerőse is elkísérte a találkozóra, aki az utcán várta, és amikor ezt megunta, ő is bement a házba. A szamurájkardos támadók őt is fenyegetni kezdték, viszont egy rövid időre fegyület nélkül hagyták őket, így el tudtak menekülni.