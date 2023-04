Valami nincs rendben a 4-es metróval? Kísérő nélkül maradt egy gyermekcsoport, mert becsukódott az ajtó

Kísérő nélkül maradt gyermekkel indult el a szerelvény a Bikás parknál, ugyanis a tanárok előtt bezáródott a 4-es metró ajtaja. Utóbbiak úgy vélik, a sok leszálló miatt nem maradt elég idő a felszállásra, azonban a BKV azt mondja, a kísérők hibáztak.

Az incidens még április 4-én történt, amikor a tanárok egy tizenkét fős csoporttal akartak a metrón utazni, azonban kisebb káosz tört ki, mert bár a gyerekeknek sikerült felszállni, a pedagógusoknak már nem volt idejük ugyanerre.

A kísérő hiába tette be a lábát és a vállát a két ajtó közé, nem tudta megakadályozni az indulást.

Az ügy azzal végződött, hogy a tanárok értesítettek egy biztonsági őrt, aki telefonált a következő állomásra. Tőle kapták azt a tájékoztatást is, hogy az ajtó csak 18 másodpercig van nyitva. A pedagógus megjegyezte, hogy a túl gyorsan záródó ajtók akár veszélyesek is lehetnek – számolt be az ügyről az Index az RTL Híradó nyomán.