Beleszállt Budaházyékba a momentumos Lőcsei Lajos

Kegyetlen bandát, veszélyes bűnözőket engedett szabadon Orbán Viktor – utalt a Budaházy Györgyéknek adott köztársasági elnöki kegyelemre napirend előtti felszólalásában Lőcsei Lajos.

Lőcsei Lajos momentumos politikus pár héttel ezelőtt, kordonbontás közben Fotó: Képernyőkép/Mediaworks

A momentumos politikus módszeresen próbálta összemosni a köztársasági elnöki hivatalt a miniszterelnöki pozícióval.

Mi lehet az ok, amiért Orbán Viktor nyíltan terroristasimogatóvá vált?

– kérdezte a Momentum szónoka a kormánytól.

Szerinte mindez roppant méltatlan egy miniszterelnökhöz, és gyávaság volt a szentatya látogatásra hivatkozni a döntés meghozatalakor. – Erőszakos bűnözők szabadon engedése veszélyezteti a közbiztonságot! – magyarázta Lőcsei Lajos.

– A rendszer fenntartásához már fasisztákra van szükség, de az oktatásért tüntető gyerekekre könnygázt fújnak – kötötte át a Momentum által szervezett tüntetések ügyére felszólalását Lőcsei.

Kizárólag a köztársasági elnök adhat kegyelmet

Répássy Róbert válaszában tisztázta,

az egyéni kegyelem joga kizárólag a köztársasági elnöké.

– Nem köteles indokolni, de Novák Katalin ebben az említett esetben megtette ezt – emlékeztetett Répássy.

Az igazságügyi miniszter helyettese felidézte, hogy Budaházy Györgynek először a Jobbik követelt kegyelmet, akikkel egy listán indulva jutott be a parlamentbe 2022-ben a most felszólaló Lőcsei Lajos is.

Négy kérelmező ügye még folyamatban van, ők nem kaptak kegyelmet – mutatott rá Répássy. Az államtitkár szerint

a szabadlábra helyezett Budaházyék továbbra is elítéltek, a közügyektől el vannak tiltva, a büntetésük végrehajtását függesztette fel a köztársasági elnök, mivel nagyon elhúzódott a tárgyalási idő.

Az államtitkár szerint Lőcsei tájékozódhatna és többet beszélgethetne jobbikos szövetségeseivel. Mint mondta, a Budaházy-ügyet nem is érdemes összehasonlítani a mostani büntetőügyekkel, mert nem szokásos, hogy 13 év után se záruljon le egy tárgyalás.

Borítókép: Lőcsei Lajos (Forrás: Képernyőfotó/Parlament.hu)