Ezért szervezik ismét Budapesten a CPAC-et

– Miközben mindnyájan elítéljük Oroszország háborús agresszivitását, és kiállunk Ukrajna szuverenitásáért, területi integritásáért, vezető amerikai politikusokkal együtt azt mondjuk: tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség – mondta Szánthó Miklós szerda délután az Alapjogokért Központ és az American Conservative Union (ACU) közös sajtótájékoztatóján.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója abban bízik, hogy a CPAC Hungaryn sokan meg fogják érteni, hogy a magyar békepárti álláspont illeszkedik a Nyugat geostratégiájához. – Az Egyesült Államoknak és az európai országoknak is az az érdekük, hogy a világ jelenlegi összetartottsági szintje ne zsugorodjon.

Amennyiben a háború tovább szélesedik, és a transzatlanti vezetők Ukrajna végső győzelmében, és felfegyverzésével látják a konfliktus egyedüli megoldását, az Amerika legnagyobb szövetségesének, Európának a gazdasági megingását eredményezi, valamint egy Kína–Oroszország-tengely kialakulását

– jelentette ki. A főigazgató leszögezte: az Egyesült Államok nem egyenlő Joe Bidennel és a woke-izmussal. Hozzátette, Magyarországnak Amerikában is vannak olyan barátai, akik Istenben hisznek, megvédik a határaikat és a gyermekeiket.

A CPAC Hungary főszónoka idén is Orbán Viktor lesz

Kiemelte: a CPAC Hungary főszónoka idén is Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke lesz, de más vezető politikusok is érkeznek majd, mint például Irakli Garibashvili grúz miniszterelnök, Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök és Andrej Babis, korábbi cseh kormányfő. Ezenkívül felszólalnak még amerikai kongresszusi képviselők, korábbi szenátorok, illetve beszélni fog Matthew Whitaker, Donald Trump egykori igazságügyi minisztere is. A főigazgató kiemelte: a tavalyi CPAC Hungary is óriási siker volt, s mindez levezethető abból a frusztrációból, ahogyan a balliberális média reagált a tavalyi rendezvényre.

Ezért szervezik Budapesten a CPAC-et

– Gyakran megkérdezik tőlem, miért szállunk át egy csomó európai nagyvároson, és tartjuk Budapesten rendezvényünket. Azért, mert a magyar emberek szembeszállnak a globális fősodorral, nem hagyják, hogy megmondják nekik, hogyan éljenek a saját országukban. Van valami közös az amerikai konzervatívok és a magyar nép szándékaiban – mondta Matt Schlapp. Az ACU elnöke szerint Nyugaton az embereket manipulálják a médián keresztül.

Fontos, hogy elmondjam: az amerikai média nem szabad

– tette hozzá. Schlapp szerint országa kétségbeesett helyzetben van, minden eddigi érték megkérdőjeleződik, az emberek látják a közösségek széthullását, a vallás elleni támadásokat. Egy ilyen helyzetben pedig

jó eljönni egy olyan helyre, ahol ezeket a trendeket megfordították.

Az amerikaiak az alapkérdésekben egyetértenek a magyarokkal, ugyanúgy elítélik a háborút és békét szeretnének – hangsúlyozta Matt Schlapp, aki utalt arra, hogy ha Donald Trump lenne az amerikai elnök, az orosz–ukrán konfliktus ki sem robbant volna. A CPAC elnöke úgy fogalmazott: az amerikaiak nagyon kemény csatában vannak, a tét pedig az, hogy meg tudják-e fordítani a jelenlegi folyamatokat, képesek-e újra erőssé és büszkévé tenni az Egyesült Államokat.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Matt Schlapp, a CPAC elnöke (Fotó: Alapjogokért Központ)