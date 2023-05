Gyanús: bérleti díjat ment beszedni, azóta eltűntként körözik

A férfi Komárfüssből tűnt el, a háznál vértócsát és töltényhüvelyt találtak. A kocsijára Magyarországon találtak rá, szénné égve – írja a Bors.

A lap szerint

az üzletember eltűnési körülményei kísértetiesen hasonlítanak a maffia módszereire.

A férfi ugyanis éppen az egyik házába látogatott el a településen, hogy az ottani bérlőktől behajtsa a bérleti díjat. A férfit többen látták a ház előtt, sőt még azt is észrevették, hogy utána elintézett egy telefont, ezek után viszont nyomtalanul eltűnt.

A Bors értesülései szerint

a rendőrség a ház előtt nemcsak egy felettébb gyanús vértócsát, de töltényhüvelyeket is talált, míg a férfi autóját jóval messzebb, közel nyolcvan kilométerre a háztól, Magyarország területén, szénné égve találták meg.

A férfi eltűnéséről semmit sem lehet tudni, de mára már a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a NAKA is beleavatkozott az ügybe. Ők már ki is látogattak az eltűnés helyszínére, ahol minden ajtót zárva találtak. Így a tűzoltók is besegítettek, a rohamkocsik világították meg az utat.

Emellett a férfi polgárőr barátai is gőzerővel dolgoznak az ügyön, minden egyes nap keresik a férfit.

„Szűcs Tibor még mindig eltűnt személynek számít és keressük! Tegnap is a késő éjszakai órákig 7 autóval kint voltunk terepen!”

– írta a szlovákiai polgárőrcsapat a Facebookon. Hozzátették, hogy az, aki hiteles információval szolgál Tiborról, pénzjutalmat is kap.

Kérik, akinek bármilyen információja van a férfiről, azonnal értesítse a rendőröket.

