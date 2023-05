Minden, ami hungarikum, egyetemes érték is – hangzott el a Hungarikum Szövetség (Husz) tizenkettedik évfordulójára rendezett ünnepségen, péntek délután. Az eseményen − amelyet a budapesti Semmelweis Szalonban tartottak − Birinyi József, a szövetség elnöke kifejtette: együtt szeretnének ünnepelni az alapító tagjainkkal, jelenlegi és volt tagjainkkal, partnereinkkel, akik vállvetve segítették és szolgálták a Hungarikum Szövetség tizenkét éves sikeres közhasznú tevékenységét, az érték a mérték célt, a kiemelt értékekkel, hungarikumokkal való elkötelezett foglalkozást, a nemzet- és országmárka erősítését. Birinyi József beszédében megköszönte munkatársainak, hogy a hungarikumtörvény és -stratégia kidolgozásában részt vettek.

Birinyi József, a Hungarikum Szövetség elnöke. Fotó: Hungarikum Szövetség

Mindig a közösségi érékből tudtunk erőt meríteni. Ha mi ezt nem tanítjuk meg gyermekeinknek, más nem teszi meg helyettünk

− fogalmazott az elnök, hangsúlyozva, hogy a szövetség többek közt részt vesz az oktatásban, különböző képzésekben is: együttműködnek például a Corvinus Egyetemmel és az Óbudai Egyetemmel is, az értékmenedzsment oktatás területén. Ugyanakkor részt vesznek a tehetséggondozásban is.

Az eseményen bemutattak számos világraszóló, értékteremtő hugarikumot: többek között szó volt Neumann János életművéről, akit Beck György, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnöke mutatott be. Emellett a Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó életművéről szóló dokumentumfilmet is megtekinthette a közönség, majd rövid beszélgetés zajlott ifj. Papp Lászlóval. A világhírű ökölvívó fia emlékeztetett, édesapja egy mindenki által szeretett ember volt, nem csak ismert vagy elismert, és egész életében megmaradt szerény embernek.

Papp László, miután a 3. menetben kiütötte francia ellenfelét, Francois Anewyt Párizsban, 1958. december 15-én. Fotó: Europress/AFP/archív

Később Mathiász János világhírű szőlész-borász életművéről hallhatott a közönség, akit Barossné Mathiász Dóra, a HUSZ alelnöke mutatott be.

Mathiász János világhírű szőlész. Forrás: Hungarikum Szövetség



Mazsu János, a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke Debrecen kiemelt értékeiről beszélt előadásában, többek között a cívis

hagyományokról, a cifraszűrről, a Csokonai-kultuszról és a Déri Múzeumról. A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház hungarikum értékeiről Mándó Zsuzsanna főigazgató és intézményvezető számolt be.

A hungarikumok közé tartozik Huszka Jenő, a magyar operett és szerzői jogvédelem megteremtője is – a közönség részletet hallhatott az első Huszka-operettből: Bob Herceg belépőjét Pfeiffer Gyula, az Operettszínház fő-zeneigazgatója zongorakíséretével Homonnay Zsolt, az Operettszínház művésze adta elő.

Borítókép: Papp Laci egy franciaországi edzésen 1959. március 23-án (Fotó: Europress/AFP/archív)