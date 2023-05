Karácsony Gergely mondatai alkalmasak arra, hogy hazánkat belesodorják a háborúba

Szót ejtett arról is, hogy a bő egy éve tartó háború óta nem változott a hazai törésvonal: az Orbán-kormány – vállalva az ezzel járó nemzetközi konfliktusokat – elkötelezett amellett, hogy Magyarország nem szállít fegyvereket a frontra. Ezzel szemben a Gyurcsány vezette, egymással is vitázó baloldali szereplők abban az egy kérdésben továbbra is közös nevezőn vannak, hogy szállítanának fegyvereket az orosz–ukrán háborúba, így furcsa lenne, ha élesen elhatárolódnának Karácsony Gergely mondataitól.

– Mondhatni, hogy a töredezett baloldal legkisebb közös nevezője ma a háborúpártiság

– húzta alá a szakértő.

Mint mondta, a kívülről irányított ellenzék és a külföldről finanszírozott sajtó nem feltétlenül akar meghajolni a többség akarata előtt. A XXI. Század Intézet elemzője felhívta a figyelmet, hogy a baloldalon az „átnevelésben” hisznek, azaz úgy értelmezik a világot, hogy az általuk vallott nézetek a helyesek, csak az valamilyen kormányzati furfang és persze a szerintük hiányzó sajtószabadság szerint nem jut el az emberekhez, akik kellő „felvilágosítás” után mögéjük állnának a sorban és minden kritika nélkül követnék a nyugati mintákat.

– Nekik akkor is igazuk van, ha a magyarok többsége másként gondolkodik

– jellemezte a baloldali hozzáállást.

Az elemző szerint a másik okát annak, hogy a többségi társadalom véleménye ellen mennek, abban kell keresni, hogy az évtizedes megfelelési kényszer, illetve a külföldről érkező támogatások miatt igazodnak a nyugati háborúpárti politikához.

– Ez pedig nem fog változni a közeljövőben

– szögezte le Nagy Ervin.

Borítókép: Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)