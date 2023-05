Készül az új népegészségügyi program, új vizsgálattípust vezetnek be

A népegészségügy az egészségügy alapja, az egészséges Magyarország jövője

– fogalmazott a Center for Future Health Development diákcsoport által kezdeményezett konferencián Takács Péter, aki köszönetet mondott azoknak a fiataloknak, akik a saját, és az ország jövőjéért is felelősséget éreznek. Az egészségügyi államtitkár szerint fontos lenne, hogy ne betegségüggyel, hanem egészségüggyel foglalkozzunk, a posztszocialista országokban viszont a prevenciós szemléletre kevesebb figyelem irányult. Mint mondta, bár a prevenciót illetően voltak a kormánynak kezdeményezései – népegészségügyi termékadó, a mindennapos testnevelés bevezetése, a nemdohányzók védelméről szóló törvény – de ezek csak akkor érnek valamit, ha beépítjük őket a gondolkodásunka, ha mindannyian teszünk érte. Az egészségügy ugyanis nem az egészségügyi ellátórendszer ügye, hanem mindenki ügye – szögezte le. Takács Péter kitért a foglalkozásügy helyzetére is, emlékeztetve, hogy a Bokros-csomag 2008-ban lenullázta azt. Elvették a foglalkoztatás-egészségügyi orvosoktól a beutalások, a vizsgálatok és receptírás jogosultságát, amelynek következtében elveszett a munkaképes generáció. Éppen ezért a középkorú munkaképes lakosságnál veszítjük el a legtöbb egészségügyben eltöltött életévet, mivel ez a réteg kikerült a szemünk elől.