Kettős mércét alkalmaznak a BKK-ellenőrök? Egy utas kiakadt a megalázó bírságolás miatt

Panaszkodnak a budapestiek, hogy míg őket a legapróbb mulasztásért is előveszik a BKK-ellenőrök, addig a tömegközlekedési eszközökön utazó hajléktalanokat meg sem szólítják, nemhogy ellenőrzik, hogy van-e érvényes menetjegyük – írja a Metropol. A lapnak most egy olvasója számolt be a megalázó helyzetről, amelybe a BKK ellenőrei sodorták.

A névtelenséget kérő olvasónak május 16-án járt le a BKK-bérlete, így jogosan bírságolták meg, miután május 17-én reggel már korán felhívta a főnöke, ezért teljesen kiment a fejéből, hogy aznapra már nincs érvényes bérlete. „Kiderült, hogy így is van, 7 és fél órával azelőtt lejárt a bérletem. Mire átgondoltam volna, már írta a büntetést és kérte a személyi igazolványom” – részletezte, és hozzáfűzte, tisztában van vele, hogy joggal büntették meg, de több dolgot is sérelmez.