Megvan a lista, ezeken a helyeken vetik be a trükkös sebességmérőket

Jelenleg negyvenhat traffibox üzemel az országban, és év végéig újabb negyvennyolc készüléket helyeznek üzembe – közölte a Vezess érdeklődésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). A mintegy nagyjából nyolcvan centis doboz helytől függően körülbelül 100–120 centiméter hosszú fémcsövön áll az út mellett, és kis ablak van rajta. A trükkösnek nevezett eszközben mobil sebességmérőt helyeznek el. Vagy éppen nincs bennük ilyen sebességmérő, de jelenlétükkel is lassításra késztetik az autósokat.

Azért is hatékonyabbak az utak fölé szerelt fix készülékeknél, mert forgathatók, vagyis a kétirányú forgalmat is képesek figyelni. Akár naponta többször is fordíthatnak rajtuk, így a sofőrök sosem tudhatják, milyen irányban ellenőrzik az utat a rendőrök.

A rendőrség 2016 áprilisa óta üzemeltet 365 darab fix sebességmérőt országszerte, ezek 160 mobil készülékkel kiegészülve alkotják a Véda-rendszert. Ebből a 160 darab ARH CAM–S1 típusú traffipaxból raknak be egyre többet a traffiboxokba – az ő megfogalmazásukban: ideiglenesen. Az ORFK erről korábban azt közölte:

A sebességmérő eszközök elhelyezésének gyakorisága a területileg illetékes rendőri szerv döntésétől függ.

Ezeken a helyeken lesz 2023 végéig

Több megkérdezett település nyilatkozott pozitívan a szerkezetről, és jelezték, hogy elindították a felállítását. Az ORFK tájékoztatása szerint az alábbi helyszíneken helyeznek üzembe traffiboxot az év végéig:

Alsónémedi, Haraszti út

Árpádtető, 66-os számú főút

Balatonboglár, 7. számú főút

Bátonyterenye, 21-es számú főút

Berettyóújfalu, Honvéd utca

Budapest, Árpád fejedelem utca

Budapest, Zöldlomb utca

Budapest, Törökvész út

Budapest, Kapy utca

Budapest, Hidegkúti út

Budapest, Máriaremetei út

Budapest, Nagykovácsi utca

Budapest XVIII. kerület, Üllői út

Budapest XVIII. kerület, Üllői út

Budapest, Weiss Manfréd út

Budapest, 6-os számú főút

Debrecen, Budai Nagy Antal utca

Debrecen, Apafi utca

Eger, Árpád út

Fertőboz, Fő utca

Fertőszentmiklós, Újtelep utca

Fertőszentmiklós, Vadász utca

Fertőszentmiklós, Rákóczi utca

Gyula, Temesvári út

Harta, 51. számú főút

Hódmezővásárhely, Jókai utca

Iklad, Szabadság út

Iváncsa, Fő utca

Iváncsa, Hunyadi utca

Jászberény, Kossuth Lajos út

Királyszentistván, 7202-es út

Körmend, M80-as út

Levelek, József Attila utca

Mélykút, 55. számú főút

Nagycenk, Kiscenki utca

Nemesvámos, Kossuth Lajos utca

Sopron, Soproni utca

Székesfehérvár, Szent Flórián körút

Szolnok, Karinthy Frigyes út

Tapolca, Keszthelyi út

Tapolca, Május 1. utca

Tapolca, Sümegi út

Tapolca, József Attila utca

Tapolca, Pacsirta utca

Tapolca, Juhász Gyula utca

Tiszaújváros, 35-ös számú főút

Újfehértó, 4. számú főút

Újkér, Soproni út

Újpetre, Kossuth Lajos utca

És ezeken a helyeken működnek már most

Országszerte negyvenhat készülék működik, a múlt év második felében helyezték üzembe a legelsőket.

Elsőként a Vezess tette közzé a már meglévő traffiboxok teljes címlistáját:

Békéscsaba, Kolozsvári utca

Békéscsaba, Lencsési út

Cegléd, Kossuth Ferenc utca

Debrecen, Szabó Kálmán utca

Debrecen, Budai Nagy Antal utca

Dunakeszi, 2-es számú főút

Farkasgyepü, Petőfi Sándor utca

Fertőhomok, Akác utca

Győr, Bárka utca

Gyulafirátót, 82. számú főút

Hárskút, Szemerei utca

Hatvan, Horváth Mihály út

Hegykő, Kossuth Lajos utca

Kapolcs, Kossuth utca

Kaposvár, Kaposfüredi út

Kaposvár, Kaposfüredi út

Kecskemét, 5. számú főút

Maglód, Sugár utca

Miskolc, Kiss Ernő út

Nagykanizsa, Teleki utca

Nyergesújfalu, Kossuth Lajos út

Nyíregyháza, Szegfű utca

Paks, Cecei út

Pápa, Somlai utca

Pápa, Gyirmóti utca

Pápa, Gróf utca

Sárvár, 84. számú főút

Siófok, Bajcsy-Zsilinszky út

Szeged, Derkovits fasor

Szeged, Fő fasor

Szeged, Szerb utca

Szeged, Gábor Áron utca

Szeged, Mátyás tér

Szombathely, 86-os főút

Tata, Május 1. út

Törökbálint, Szent István utca

Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca

Törökbálint, Kinizsi Pál utca

Törökbálint, Hegyalja utca

Törökbálint, Bajcsy Zsilinszky utca

Törökbálint, Géza fejedelem utca

Üllő, Zsaróka út

Üllő, Pesti utca

Üllő, Ócsai út

Zalaegerszeg, Belső elkerülő út

Zalaegerszeg, Alsóerdei Szabadidő- és Ifjúsági Központ

Az még kérdéses, milyen hatással lesznek a közlekedésbiztonságra a készülékek. Valószínűsíthető, hogy az amúgy is rekordmagas bírságösszeg emelkedni fog.