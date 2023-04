Jönnek a trükkös sebességmérők, ezekben az utcákban helyezik el őket

Számos budapesti kerület dolgozik a járműforgalom valamilyen lassításán, hogy megelőzzék a baleseteket az utakon – tájékoztatták a fővárosi önkormányzatok a Vezess.hu-t.

Négy fő módszert alkalmaznak a kerületek: a traffipaxot, a traffiboxot, a táblás sebességkorlátozást és a fizikai lassító útelemeket. Nincs egységes gyakorlat arra, hol melyiket tartják a leghatékonyabbnak.

Traffiboxok mellett új traffipaxok

A II. kerület hét helyszínen telepít fix sebességmérő készülékeket saját forrásból a BRFK-val együttműködésben. Az önkormányzat már elindította a beszerzést, a telepítést június elejére tervezik.

A sebességmérők ezeknél a pontoknál figyelik majd a járműveket:

Árpád fejedelem útja 12.

Hidegkúti út 128.

Kapy út 40.

Máriaremetei út 132.

Nagykovácsi út 4.

Törökvész út 31.

Zöldlomb utca 24.

A XVIII. kerületben szintén új sebességmérő jelenik meg hamarosan a Gyömrői úton. Kőrös Péter alpolgármester szerint lényegesen többre lenne szükség, ám a kerületi rendőrkapitányság állományában egy darab mozgó traffipax van. Vizsgálják ugyanakkor a traffiboxok telepítésének lehetőségét – tette hozzá.

Az I. kerület megkezdte az egyeztetést a kerületi rendőrkapitánysággal és a fővárossal. Folyik a részletek kidolgozása, és hamarosan meghatározzák a traffiboxok pontos számát és a helyszíneiket.

Miért trükkös a traffibox?

Országszerte mintegy száz darab traffibox működik. A trükkösnek nevezett eszközben az ORFK mobil sebességmérőit helyezik el. Vagy éppen nem tartalmaznak ilyen sebességmérőt, de jelenlétükkel is lassításra késztetik az autósokat.

Azért is hatékonyabbak lehetnek az utak fölé szerelt fix készülékeknél, mert forgathatók, vagyis a kétirányú forgalmat is képesek figyelni. Akár naponta többször is fordíthatnak rajtuk, így a sofőrök sosem tudhatják, milyen irányban ellenőrzik az utat a rendőrök.