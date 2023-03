Az is lehetséges tehát, hogy a sofőrök egy teljesen üres doboz mellett lassítanak, ezzel pedig gyorsan elérik céljukat az egyenruhások, hiszen lassul a járműforgalom, így biztonságosabbá válik az adott útszakasz. Az eszközöket most már térképen is megszemlélhetik az érdeklődők.

Írnak arról is, hogy a készülékházakat minden településen a helyi önkormányzat pénzéből állítják fel, Nagykanizsán a telepítés csaknem 612 ezer forintba került, míg az éves működtetés ehhez képest elenyésző, egészen pontosan 76 ezer forintba kerül.