Rekordot dönthet idén a migrációs nyomás

– Az idei év első négy hónapjában harminc százalékkal növekedett az irreguláris határátlépések száma az Európai Unióban a tavalyi év azonos időszakához képest. Ha ez nem mérséklődik, könnyen lehet, hogy újabb rekordot látunk idén – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója.

Már a tavalyi évben is jelentősen erősödött az Európába irányuló migrációs nyomás: ez az idén még nagyobb lehet, annak ellenére is, hogy a nyugat-balkáni útvonalon a vízummentesség megszüntetése miatt mérséklődött a helyzet.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) oktatója emlékeztetett: a 2020-as Covid-járvány kitörését követő visszaesés után nagyjából 130 ezer illegális határátlépés történt az EU külső határain. Ez a szám 2021-re kétszázezer, 2022-re pedig 330 ezer fölé emelkedett, és az idei év első négy hónapja alapján tovább tart a növekedés.

A megnövekedett migrációs nyomás okai

– Ez azt jelenti, hogy 2016 óta most érkeznek a legtöbben. Európa továbbra is komoly nyomásnak van kitéve a déli irányból: a közép-mediterrán útvonalon több mint 42 ezren érkeztek április végéig. Az olasz partoknál ez négyszeres növekedést jelent – mondta. A szakértő kifejtette:

a növekvő migrációs nyomásban a koronavírus-járvány gazdasági következményei, a klímaváltozást kísérő aszályok, a regionális konfliktusok, illetve az Ukrajna elleni orosz agressziót követő további energiaár- és élelmiszerár-növekedés egyaránt szerepet játszanak.

Hozzátette: Afrikában a becslések szerint nagyjából 139 millió ember él az éhezés szélén. Elsősorban nem ők azok, akik útnak indulnak, hiszen nem tudják megfizetni az embercsempészeket, viszont az említett tényező nagyban hozzájárul a regionális instabilitáshoz.

A középosztály egy része már nem lát perspektívát az ottani országokban, így Európa felé indulnak

– részletezte a szakértő. A Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója a Frontex statisztikáira hivatkozva elmondta, a tavalyi évben ez döntően az észak-afrikai országokat (Egyiptom, Marokkó, Tunézia) érintette. Majdnem kétszer annyian indultak el innen Európa felé, mint a szubszaharai térségből, de jelentősen nőtt azon afrikai országok állampolgárainak száma is, ahonnan az emberek elsősorban gazdasági okokból indultak el (Elefántcsontpart, Guinea). Marsai Viktor elmondta: a mostani adatokban markáns változás az előző évekhez képest, hogy bár még most is a szírek vannak legtöbben (17 százalék), az előző évekkel összehasonlítva (rendre harminc százalék felett volt ez a mutató) jelentős mértékben visszaesett az arányuk.