Nemzettudat-hasadás a baloldalon

A Momentum korábban testvérpárti viszonyt épített ki a román USR–PLUS szövetséggel, amelynek az elnöke mellett Fekete-Győr Erdélyben román nyelven is kampányolt, és a legutóbbi parlamenti választásokon is támogatta őket.A Momentum EP-képviselője, Donáth Anna pedig pár éve a szlovákiai választások kampányában beszélt arról, hogy a felvidéki magyarok lehetnek büszke szlovákok is. Bár a választásokon a Magyar Összefogás és a szlovák–magyar vegyes párt, a Híd is indult, Donáth egy szlovák pártot támogatott annak kampányrendezvényén.

A tavalyi évben még ezt is sikerült alulmúlnia az olimpiaellenes pártnak.

2022. június 4-én, akkor még a párt frakcióvezetőjeként, Fekete-Győr András azt írta ki az oldalára a nemzeti összetartozás napján, hogy „Sláva Ukrayíni!”.

A háborús jelszót tartalmazó posztban pedig az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij pártját üdvözölte a saját liberális pártcsaládjában. Utóbb az ukrán hadsereg jelszavát Fekete-Győr törölte a posztjából.

Borítókép: Fekete-Győr Andráséknak csak egy jó díszlet az össztertozás emlékműve. Fotó: Facebook