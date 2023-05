Rendhagyó mesejátszótér segíti a bethesdás gyermekek gyógyulását

A fából faragott játszóteret egyedileg tervezték, és alakították ki a gyermekgyógyász szakemberek igényeire megoldást találva. – A mesék a gyógyító erőt sugallják, miközben a meseösvény kerekesszékből is elérhető útvonala számos más elfoglaltságot is ígér a gyógyuló kis kezeknek. A játszóparkban két szigetelt, munkaállomásként felszerelt „rügykunyhó” is felépült, ahol a szakemberek természetes környezetben tudnak dolgozni, családokkal foglalkozni, terápiát tartani. Ezen felül a csoportos terápiák számára fedett zenélő pagodát alakítottak ki szélfútta hangszerekkel – olvasható a közleményben.

Fotó: Bethesda Gyermekkórház

A beszámoló szerint a játszótér megvalósulása az igazi összefogás jele is. A közel 80 millió forintba kerülő beruházás felét a magyar kormány támogatásával pályázati pénzből valósították meg, valamint csaknem húszmillió forintot kaptak támogatóktól, adományozóktól, amit a Bethesda Kórház Alapítvány további húszmillió forinttal egészített ki a tavalyi felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékából. Mindezen túlmenően rengeteg önkéntes magánszemély munkája, felajánlása tette lehetővé, hogy a park felépülhessen.

Borítókép: Ünnepélyes átadó Latorcai Csaba területfejlesztési miniszterhelyettes, Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár és Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatójának jelenlétében (Fotó: Bethesda Gyermekkórház)